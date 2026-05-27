Из-за потепления Европа может стать очагом вируса чикунгунья.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology и проведённое учёными из Китая, показало, что 139 стран и регионов относятся к зонам риска по чикунгунье, вирусному заболеванию, распространяемому комарами. Это составляет 21,3 % площади суши планеты, передает euronews.com

«Но наши модели демонстрируют, что при изменении климата вирус будет продвигаться дальше на север, в умеренные широты, особенно на северо-восток Северной Америки, в Центральную Европу и Восточную Азию», – сказал соавтор исследования доктор Йе Сюй.

Чикунгунья в основном передаётся комаром Aedes aegypti, переносящим также жёлтую лихорадку и хорошо чувствующимся в человеческих поселениях в тропиках.

Однако в последние годы глобальное изменение климата и рост межрегиональной мобильности населения способствуют расширению ареалов комаров-переносчиков заболеваний и распространению новых вариантов вируса.

Во время вспышки чикунгуньи в Индийском океане в 2005–2006 годах учёные зафиксировали мутацию вируса, которая повысила его приспособляемость к другому виду – азиатскому тигровому комару.

«Поскольку этот комар лучше переносит прохладные условия, чем переносчик жёлтой лихорадки, потепление может позволить ему закрепиться в местах, которые раньше были слишком холодными», – пояснил соавтор исследования доктор Ян У.

«Когда такие подходящие переносчики закрепляются в новых районах, риск местной передачи чикунгуньи возрастает».

Учёные также установили, что более высокая температура ускоряет развитие вируса в организме комара. При температуре от 18 до 28 °C вирус становится способным к передаче примерно в четыре–пять раз быстрее, что повышает риск вспышек.

Чикунгунья превратилась в глобальную угрозу для здравоохранения, предупреждают исследователи. Случаи местной передачи заболевания зарегистрированы в 114 странах, и в зоне риска оказались более трёх четвертей населения Земли.

Летальность составляет примерно 1,3 на тысячу случаев, что приводит к ежегодной потере около 284 000 лет жизни с поправкой на инвалидность – показателя, отражающего количество лет здоровой жизни, утраченных из‑за болезни или инвалидности.

Чтобы спрогнозировать дальнейшее распространение инфекции, исследователи смоделировали экологические требования вируса чикунгунья и двух видов комаров‑переносчиков, используя десятки тысяч геопривязанных записей об их присутствии по всему миру.

Затем они рассчитали, как их нынешние ареалы могут измениться с сегодняшнего дня до 2100 года на основе 16 климатических сценариев, разработанных Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата (IPCC).

Эти сценарии моделируют, как к 2100 году могут взаимодействовать выбросы парниковых газов и изменения в обществе.

Хотя масштабы распространения болезни зависят от выбранного климатического сценария, северная и центральная Европа, северо-восток Северной Америки и Восточная Азия во всех вариантах consistently выступают в роли будущих горячих точек.

Вирус пока не является эндемичным для Европы или Северной Америки: случаи заболевания в этих регионах ограничиваются, как правило, путешественниками из тропических и субтропических стран.

Учёные пришли к выводу, что географический охват и потенциальная масштабность вспышек чикунгуньи в первую очередь определяются её переносчиками – комарами, которые несут вирус.

По данным Панамериканской организации здравоохранения, в 2025 году в мире было зарегистрировано 502 264 случая чикунгуньи, из них 186 закончились смертью пациентов, в 41 стране и на территориях.

Это бремя заболевания, по оценкам исследователей, будет усиливаться на фоне изменения климата, которое кардинально меняет картину распространения инфекционных болезней.

«Паниковать населению не нужно, но системы здравоохранения должны готовиться заранее», – предупредил доктор Йе Сюй.

Среди предлагаемых мер – отслеживание популяций комаров, обучение медицинских работников быстрому распознаванию вируса, усиление борьбы с комарами и разработка планов оперативного реагирования ещё до возникновения вспышек.

«Эти шаги особенно важны в умеренных широтах, где заболевание пока не считается привычной проблемой общественного здравоохранения», – добавил доктор Йе Сюй.

Чтобы предупредить будущие кризисы, странам, попадающим в обозначенные зоны риска, таким как Великобритания, Германия, США, Китай и Япония, необходимо сделать приоритетом заблаговременный эпиднадзор за переносчиками и обучение клинической диагностике до 2040 года, отмечают авторы.