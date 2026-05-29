Китай строит в пустыне военный комплекс для ответа на ядерный удар США.

Китай строит в отдаленной пустыне обширный военный комплекс, который, по мнению некоторых экспертов по безопасности, предназначен для того, чтобы ни один американский первый удар по ядерному арсеналу Китая не смог лишить Пекин возможности нанести ответный удар, передает unian.net

Как пишет Reuters, спутниковые снимки показывают, что Пекин строит разветвленную сеть стартовых площадок, бункеров и узлов связи рядом с изолированными ядерными шахтами, в которых хранятся самые дальнобойные ракеты китайской армии.

Китай построил более 80 стартовых площадок и три восьмиугольных сооружения на северо-западе, недалеко от ядерного шахтного поля Хами.

"Изображения показывают более 80 площадок, которые могут быть использованы для размещения расширяющегося флота мобильных ракетных установок и зенитных батарей Китая. По словам трех аналитиков по вопросам безопасности, они также показывают объекты, которые могут использоваться для радиоэлектронной борьбы, спутниковой связи и управления операциями", - отмечается в статье.

Масштабы строительства указывают на значительное расширение укрепленной инфраструктуры, предназначенной для защиты и эксплуатации наземных ядерных сил Китая. В совокупности эта сеть свидетельствует о значительном улучшении усилий Пекина по обеспечению возможности нанесения ответного удара, подчеркивая усиление ядерной конкуренции с Соединенными Штатами на фоне роста напряженности.

"Мы видим, что эта инфраструктура строится в грандиозных масштабах, охватывая тысячи квадратных километров пустыни за пределами шахтных полей", – сказал Александр Нейл, научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum.