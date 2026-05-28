В Китае построили горизонтальный небоскреб: город в воздухе.

В китайском городе Чунцин реализовали один из самых амбициозных архитектурных проектов в мире – подвесную конструкцию "Кристалл", которую уже называют "горизонтальным небоскребом". Она соединяет четыре высотных башни и фактически "простирается" в воздухе на сотни метров над городом, пишет ECOticias, передает unian.net

Речь идет о части комплекса Raffles City Chongqing, спроектированного как многофункциональное городское пространство на берегу слияния рек Янцзы и Цзялин.

Длина "Кристалла" составляет около 984 футов (примерно 300 метров), а расположен он на высоте около 820 футов (более 250 метров). Конструкция соединяет четыре башни и фактически "висит" между ними, создавая эффект города в небе.

Общий вес стальной конструкции достигает около 13 200 тонн. Она опирается на четыре башни и дополнительно соединена консольными мостами, что позволяет создать непрерывное пространство между зданиями.

Как строили "город в воздухе"

Инженеры отмечают, что отдельные секции конструкции собирали на земле, после чего поднимали на высоту с помощью гидравлических систем. Самые тяжелые части весили более 1 миллиона килограммов каждая, что требовало синхронизированной работы мощных подъемных механизмов.

Фасад сооружения состоит из тысяч стеклянных и алюминиевых панелей, формирующих сложную геометрическую оболочку вокруг конструкции.

Проект создала архитектурная компания Safdie Architects, которая описывает комплекс как "трехмерный город". Девелопером выступила компания CapitaLand, а инженерные решения разрабатывала Arup.

Внутри размещены офисы, жилые апартаменты, торговые зоны, отель, рестораны и пространства для отдыха. Отдельной изюминкой является смотровая площадка со стеклянным полом, с которой открывается панорама города на высоте сотен метров.

Проект обошелся в десятки миллиардов юаней и включает сотни магазинов, паркинги и общественные пространства. Он задуман как "вертикальный квартал", где городская жизнь протекает не только на земле, но и в воздухе.