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theins.ru logotheins
22 Июня 2026, 10:50
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У побережья Севастополя произошло семь землетрясений

Утром 22 июня в Чёрном море были зафиксированы семь землетрясений, два из которых ощущались жителями Севастополя. Об этом сообщил «губернатор» города Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

У побережья Севастополя произошло семь землетрясений.
У побережья Севастополя произошло семь землетрясений.

Первый ощутимый подземный толчок произошёл в 06:14. Его магнитуда составила 3,7, эпицентр находился примерно в 26 километрах от Севастополя. Второе землетрясение магнитудой 4,4 было зарегистрировано в 08:48 примерно в 30 километрах от города. По словам оккупационных властей, оба землетрясения сопровождались форшоками и афтершоками. Специалисты не исключают вероятность повторных толчков, пишет Развожаев, передает theins.ru

В Спасательной службе Севастополя сообщили, что в результате сейсмической активности повреждений объектов инфраструктуры и зданий не зафиксировано.

Источник
theins.ru logotheins
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