У побережья Севастополя произошло семь землетрясений.

Утром 22 июня в Чёрном море были зафиксированы семь землетрясений, два из которых ощущались жителями Севастополя. Об этом сообщил «губернатор» города Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

Первый ощутимый подземный толчок произошёл в 06:14. Его магнитуда составила 3,7, эпицентр находился примерно в 26 километрах от Севастополя. Второе землетрясение магнитудой 4,4 было зарегистрировано в 08:48 примерно в 30 километрах от города. По словам оккупационных властей, оба землетрясения сопровождались форшоками и афтершоками. Специалисты не исключают вероятность повторных толчков, пишет Развожаев, передает theins.ru

В Спасательной службе Севастополя сообщили, что в результате сейсмической активности повреждений объектов инфраструктуры и зданий не зафиксировано.