31 Мая 2026, 17:15
В Севастополе ввели продажу бензина по талонам

В Севастополе продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 будет производиться 31 мая только по талонам. Об этом сообщил назначенный Россией губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, с утра на автозаправках сети ТЭС велась продажа топлива, но за несколько часов «был разобран весь сформированный лимит на день», передает meduza.io

Продаже бензина по талонам Развожаев назвал «временной мерой», которая необходима для того, чтобы власти могли восполнить запасы топлива на автозаправках. Он добавил, что ограничение в 20 литров топлива продолжает действовать, также вводится ограничение на продажу бензина в канистры. 

«Прекрасно понимаю, что ситуация с временными перебоями в поставках топлива вызывает у многих из вас серьезную обеспокоенность. Я вижу длинные очереди на заправках. <…> Текущие трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистических маршрутов, по которым топливо доставляется в наш город. Это временные, но объективные вызовы, с которыми мы справимся», — заявил он.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов накануне сообщил, что с 31 мая продажа бензина марки АИ-95 будет производиться по талонам, а в приоритетном порядке — для коммунального и социального транспорта. По его словам, «ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации — в течение 30 дней».

Дефицит бензина в Крыму возник из-за ударов украинских дронов, которые дистанционно минируют трассу, соединяющую Крым с Ростовской областью. Беспилотники сбрасывают на дорогу взрывные устройства, которые срабатывают при фиксации движения. Эта трасса — один из основных маршрутов поставки топлива на полуостров

