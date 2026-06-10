Рекордное землетрясение может произойти в США: ученые бьют тревогу.

В проекте участвовали специалисты Бернского университета, Гавайского университета, Центра сейсмологии Геологической службы США в Пасадине и Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Команда создала физическую четырехмерная модель сейсмического цикла, которая учитывает изменения в трехмерном пространстве и во времени. В модель заложили историю землетрясений за тысячу лет, восстановленную по геологическим данным: радиоуглеродному анализу, аномалиям в годичных кольцах деревьев и историческим сведениям о разрывах земной коры.

Руководитель исследования Лилиане Буркхард объяснила, что модель показывает, как каждое землетрясение меняет напряжение на соседних сегментах разломов, как оно накапливается в спокойные периоды и как глубокие слои земной коры постепенно восстанавливаются после крупных разрывов.

Авторы подчеркивают, что риск связан не только с величиной напряжения на отдельных участках, но и с его распределением между двумя системами разломов. Когда напряжение на Сан-Андреасе и Сан-Хасинто растет синхронно и достигает сопоставимо высоких уровней, условия становятся более благоприятными для совместного разрыва. Если же напряжение накапливается неравномерно, разрыв чаще останавливается в районе соединения разломов.

Такие сценарии уже происходили в истории региона. Землетрясение Форт-Техон магнитудой 7,9 в 1857 году остановилось в районе перевала Кахон и не перешло на разлом Сан-Хасинто. А землетрясение 1812 года в районе Райтвуда, по оценкам исследователей, прошло через эту зону и затронуло обе системы разломов.