Рекордное землетрясение может произойти в США: ученые бьют тревогу
Ученые назвали перевал Кахон возможной точкой запуска мощного землетрясения.
Международная группа сейсмологов смоделировала рекордный уровень тектонического напряжения в системах разломов Сан-Андреас и Сан-Хасинто в Южной Калифорнии. Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth.
Звучит не очень понятно, но если свести их работу к паре простых тезисов, получится так — в США может случиться очень масштабное землетрясение. А теперь чуть подробнее.
По словам авторов, именно этот район может сыграть роль своеобразных «сейсмических ворот». От состояния напряжения в зоне Кахона зависит, останется ли будущий крупный разрыв в пределах одного разлома или сможет перейти на соседнюю систему. Во втором случае последствия землетрясения могут оказаться значительно масштабнее.
В проекте участвовали специалисты Бернского университета, Гавайского университета, Центра сейсмологии Геологической службы США в Пасадине и Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего.
Команда создала физическую четырехмерная модель сейсмического цикла, которая учитывает изменения в трехмерном пространстве и во времени. В модель заложили историю землетрясений за тысячу лет, восстановленную по геологическим данным: радиоуглеродному анализу, аномалиям в годичных кольцах деревьев и историческим сведениям о разрывах земной коры.
Руководитель исследования Лилиане Буркхард объяснила, что модель показывает, как каждое землетрясение меняет напряжение на соседних сегментах разломов, как оно накапливается в спокойные периоды и как глубокие слои земной коры постепенно восстанавливаются после крупных разрывов.
По результатам моделирования, на участке San Jacinto-Bernardino напряжение достигло 3,6 мегапаскаля — это выше максимального значения, полученного для всей тысячелетней симуляции. На соседнем сегменте Mojave South южного Сан-Андреаса показатель составил 2,8 мегапаскаля.
Авторы подчеркивают, что риск связан не только с величиной напряжения на отдельных участках, но и с его распределением между двумя системами разломов. Когда напряжение на Сан-Андреасе и Сан-Хасинто растет синхронно и достигает сопоставимо высоких уровней, условия становятся более благоприятными для совместного разрыва. Если же напряжение накапливается неравномерно, разрыв чаще останавливается в районе соединения разломов.
Такие сценарии уже происходили в истории региона. Землетрясение Форт-Техон магнитудой 7,9 в 1857 году остановилось в районе перевала Кахон и не перешло на разлом Сан-Хасинто. А землетрясение 1812 года в районе Райтвуда, по оценкам исследователей, прошло через эту зону и затронуло обе системы разломов.