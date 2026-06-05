С юридической знаменитостью! Ведь Анна Эстевао уже представляла Шона «Дидди» Комбса в его громком деле. В четверг она присоединилась к команде защитников бывшего венесуэльского президента, передает bild.de

Специализирующаяся на судебных процессах фирма Эстевао в начале недели объявила о приёме главного защитника Мадуро Барри Поллака, а также Сьюзан Хоффингер. Поллак известен как адвокат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Хоффингер входила в команду прокуратуры Манхэттена, которая добилась осуждения президента США Дональда Трампа перед его вторым избранием президентом по 34 пунктам обвинения в мошенничестве.

Поллак сказал Axel Springer Global Reporters Network: «Переход в эту фирму даёт мне ресурсы, чтобы поддерживать президента Мадуро всеми мыслимыми способами». Эстевао сыграла центральную роль в уголовном процессе против Комбса в прошлом году. Она подвергла перекрёстному допросу главную свидетельницу обвинения Кэсси Вентуру. Присяжные оправдали Комбса по самым тяжким обвинениям — организованная преступность и торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации. Однако он был признан виновным по двум пунктам обвинения, связанным с проституцией.

Обвинение против Мадуро: наркотерроризм

Федеральные прокуроры США обвиняют Мадуро и его жену Силию Флорес в наркотерроризме и нарушениях законов об оружии. Оба заявили о своей невиновности. Процесс ведёт окружной судья США Элвин Хеллерстайн. Он проходит в том же зале суда на 26-м этаже, где состоялся ранее процесс против Комбса. Комбс и Мадуро также оказались в одной и той же тюрьме в Бруклине — правда, не в одно и то же время.

Тереза Траскома, которая в прошлом году основала фирму вместе с Эстевао, сказала Axel Springer Global Reporters Network, что Поллак и Хоффингер — «родственные души» остальных адвокатов фирмы. «Это захватывающе — иметь в команде адвокатов, которые могут взяться за любое дело. За трудные, жёсткие, сложные дела — для известных клиентов и людей, которые находятся в крайне тяжёлых обстоятельствах», — сказала она.