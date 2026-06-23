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deschide.md logodeschide
23 Июня 2026, 17:28
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В Кишинёве адвокат обещал решить вопрос об освобождении заключенного за 10 тысяч евро

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали адвоката из Кишинёва, подозреваемого в торговле влиянием.

В Кишинёве адвокат обещал решить вопрос об освобождении заключенного за 10 тысяч евро.
В Кишинёве адвокат обещал решить вопрос об освобождении заключенного за 10 тысяч евро.

По данным ведомства, юрист якобы потребовал у родственников осуждённого 10 тысяч евро, заявив, что может повлиять на должностных лиц и добиться принятия решения об освобождении заключённого, передает deschide.md

Следствие считает, что адвокат уверял своих клиентов в наличии связей среди лиц, занимающих государственные должности, и обещал содействие в рассмотрении дела с вынесением благоприятного решения в пользу осуждённого.

В настоящее время сотрудники НЦБК продолжают расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют возможную причастность других лиц и собирают доказательства по делу.

О результатах следственных действий будет сообщено дополнительно.

Источник
deschide.md logodeschide
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