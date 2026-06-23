В Кишинёве адвокат обещал решить вопрос об освобождении заключенного за 10 тысяч евро.

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали адвоката из Кишинёва, подозреваемого в торговле влиянием.

По данным ведомства, юрист якобы потребовал у родственников осуждённого 10 тысяч евро, заявив, что может повлиять на должностных лиц и добиться принятия решения об освобождении заключённого, передает deschide.md

Следствие считает, что адвокат уверял своих клиентов в наличии связей среди лиц, занимающих государственные должности, и обещал содействие в рассмотрении дела с вынесением благоприятного решения в пользу осуждённого.

В настоящее время сотрудники НЦБК продолжают расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют возможную причастность других лиц и собирают доказательства по делу.

О результатах следственных действий будет сообщено дополнительно.