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1 Июля 2026, 13:16
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Адвокат задержан НЦБК по делу о злоупотреблении влиянием и мошенничестве

Правоохранители Бельц проводят расследование по делу о злоупотреблении служебным положением и мошенничестве в отношении адвоката.

Адвокат задержан НЦБК по делу о злоупотреблении влиянием и мошенничестве.
Адвокат задержан НЦБК по делу о злоупотреблении влиянием и мошенничестве.

Согласно материалам дела, он, пользуясь доверием родственников некоторых лиц, которых он защищал в суде по делам о вождении в нетрезвом виде и хулиганстве, якобы потребовал и получил от них 2 200 евро и 16 000 леев за юридические услуги, которые он не собирался оказывать.

В другом эпизоде адвокат якобы получил 1 300 евро под предлогом найма независимого эксперта для обеспечения более мягкого приговора подсудимым, услуга, которая так и не была оказана. Одновременно он подозревается в получении еще 3 000 евро, утверждая, что имеет влияние на людей в апелляционном суде и может склонить их к принятию благоприятного решения.

В настоящее время сотрудники НЦБК проводят три обыска в доме, офисе и автомобиле подозреваемого с целью сбора доказательств, имеющих отношение к уголовному делу. 

Адвокат был задержан на 72 часа и помещен в изолятор НЦБК.

Источник
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