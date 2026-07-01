Адвокат задержан НЦБК по делу о злоупотреблении влиянием и мошенничестве.

Правоохранители Бельц проводят расследование по делу о злоупотреблении служебным положением и мошенничестве в отношении адвоката.

Согласно материалам дела, он, пользуясь доверием родственников некоторых лиц, которых он защищал в суде по делам о вождении в нетрезвом виде и хулиганстве, якобы потребовал и получил от них 2 200 евро и 16 000 леев за юридические услуги, которые он не собирался оказывать.

В другом эпизоде адвокат якобы получил 1 300 евро под предлогом найма независимого эксперта для обеспечения более мягкого приговора подсудимым, услуга, которая так и не была оказана. Одновременно он подозревается в получении еще 3 000 евро, утверждая, что имеет влияние на людей в апелляционном суде и может склонить их к принятию благоприятного решения.

В настоящее время сотрудники НЦБК проводят три обыска в доме, офисе и автомобиле подозреваемого с целью сбора доказательств, имеющих отношение к уголовному делу.

Адвокат был задержан на 72 часа и помещен в изолятор НЦБК.