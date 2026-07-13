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rupor.md logorupor
13 Июля 2026, 13:17
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Адвокат и сотрудник Кишинёвского суда задержаны за взятки в 10 тысяч евро

НЦБК и Антикоррупционная прокуратура задержали адвоката и сотрудника суда Кишинева по делу о торговле влиянием.

Адвокат и сотрудник Кишинёвского суда задержаны за взятки в 10 тысяч евро.
Адвокат и сотрудник Кишинёвского суда задержаны за взятки в 10 тысяч евро.

По данным прокуроров, речь идет о передаче более 10 тысяч евро за вынесение судебных решений в пользу экономического агента, пишет rupor.md

Согласно НЦБК, адвокат якобы передавал сотруднику суда от 4500 до 6000 евро за каждый случай. Тот, по версии следствия, утверждал, что имеет влияние на судей в инстанциях разных уровней и может убедить их принять решения в интересах компании.

В рамках дела прошли обыски по месту жительства подозреваемых, в их автомобилях, а также в кабинетах. По данным НЦБК, в ходе следственных действий изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Обоих задержали на 72 часа и поместили в изолятор НЦБК. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и проверяют, могли ли в схеме участвовать другие лица.

Источник
rupor.md logorupor
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