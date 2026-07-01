У Харви Вайнштейна случился сердечный приступ в тюрьме.

Голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна перевезли из нью-йоркской тюрьмы Райкерс-Айленд в больницу из-за серьезных проблем с сердцем.

Ему стало хуже около двух недель назад из-за пневмонии, передает tmz.com

Из публикации следует, что у продюсера возникли трудности с дыханием. После этого сотрудники тюрьмы доставили его в охраняемое отделение больницы Бельвью на Манхэттене, где он остается под наблюдением врачей.

У Харви Вайнштейна развилась сердечная недостаточность. Официальных заявлений больницы или представителей тюрьмы о его состоянии пока не было.

В 2020 году Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения, тогда же у него случился первый сердечный приступ. Спустя четыре года приговор отменили из-за нарушений во время процесса. Однако продюсера не освободили, он получил 16 лет заключения по отдельному делу об изнасиловании в Лос-Анджелесе. В 2024 году у него диагностировали рак костного мозга и крови.

Спустя год при пересмотре дела присяжные нью-йоркского суда признали Харви Вайнштейна виновным по одному эпизоду сексуального насилия и оправдали по другому обвинению. Окончательный приговор еще не вынесен. В июне этого года апелляционный суд Калифорнии оставил обвинительный приговор в силе, но постановил пересмотреть именно срок наказания с возможностью его уменьшения.