В Турции прокуратура потребовала до десяти лет тюрьмы 27 моделям OnlyFans.

Их обвиняют в распространении материалов непристойного характера и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает издание Hürriyet.

Прокуратура требует квалифицировать действия фигуранток по статьям о «содействии распространению непристойного контента» и «отмывании активов, добытых незаконным способом». Согласно обвинительному заключению, женщины продавали доступ к своим откровенным фотографиям и видео на OnlyFans, а также привлекали подписчиков к просмотру контента через свои соцсети.

Полученные моделями средства проходили через цепочку финансовых операций. Так, на банковских счетах одной из обвиняемых — Джансу Баде Таш — были обнаружили переводы на общую сумму свыше 23,2 млн турецких лир.

Как передает Hürriyet, суд выдал ордера на арест пятерых подозреваемых по делу об OnlyFans. Расследование велось на основе материалов, предоставленных отделом по борьбе с киберпреступностью полиции Стамбула, а также отчетов Совета по расследованию финансовых преступлений Турции.

Доступ к OnlyFans заблокирован на территории Турции с 7 июня 2023 года, но обвиняемые, по данным следствия, обходили ограничения с помощью VPN.

OnlyFans, основанный в 2016 году британцами Гаем и Тимом Стокли, получил широкую популярность во время пандемии коронавируса, став главной платформой для монетизации контента, в первую очередь для взрослых. К 2024 году, по данным компании, сервис насчитывал более 4,6 млн авторов и 377 млн пользователей, а выручка достигла $1,4 млрд. За все время существования OnlyFans выплатил создателям контента свыше $20 млрд.

В 2021 году сервис попытался запретить порнографические публикации под давлением банков и платежных систем, но спустя шесть дней руководство отменило это решение, заявив, что получило необходимые гарантии для поддержки своего сообщества авторов.