В Кишиневе мужчина вовлек подростка в кражу из авто и получил срок.

Следствие установило, что в апреле 2025 года подсудимый решил обокрасть чужую машину и привлек к делу несовершеннолетнего. Преступники распределили роли: мужчина остался стоять на улице и следить за обстановкой, а подросток в это время вскрыл автомобиль марки Mitsubishi Colt на столичной парковке. Из салона они вытащили электроинструменты, включая шуруповерт, пилу и перфоратор, нанеся владельцу ущерб в размере 6 000 леев, передает rupor.md

Спустя несколько месяцев, в августе того же года, мужчину задержал патрульный экипаж полиции в одном из районов Кишинева. Во время досмотра у него нашли пакет с синтетическим наркотиком PVP («соль») для личного употребления без цели продажи.

Окончательный приговор составил 7 лет лишения свободы в колонии полузакрытого типа, поскольку к новому сроку судьи добавили часть наказания, которое он не отбыл по предыдущему судебному решению от мая 2024 года.

На фоне этого инцидента и начавшихся летних каникул представители прокуратуры обратились к родителям и законным опекунам. Экстренные службы призывают взрослых внимательнее следить за досугом детей и контролировать их круг общения, чтобы не допустить втягивания подростков в антиобщественное поведение и уголовные преступления.