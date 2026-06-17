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kommersant.ru logokommersant
17 Июня 2026, 12:45
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У бывшего ведущего Top Gear Джереми Кларксона диагностировали рак

Британский телеведущий, основатель платформы Only Farmers Джереми Кларксон сообщил, что у него диагностировали рак.

У бывшего ведущего Top Gear Джереми Кларксона диагностировали рак.
У бывшего ведущего Top Gear Джереми Кларксона диагностировали рак.

О болезни он рассказал в программе «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm). Чуть ранее ведущий в соцсети предупредил своих поклонников, что последние эпизоды программы будут «тяжелыми для просмотра», указывает Sky News.

В эфире Кларксон сообщил о диагнозе своим коллегам по программе. Он уточнил, что узнал о болезни в мае. Подробности о заболевании он не привел. Джереми Кларксон описал свою форму рака как «агрессивную», но отметил, что недуг смогли распознать на ранней стадии. Далее в программе показали ведущего в больнице, где он сообщил, что «некоторые методы лечения пошли не так».

«Если это окажется успешным, увидимся в шестом сезоне. А если нет, то не увидимся. Всем пока», — произнес Джереми Кларксон.

Два года назад телеведущему провели операцию на сердце.

Джереми Кларксон наиболее известен как ведущий культовой британской программы об автомобилях Top Gear (с 1988 по 2015 год), его коллегами по проекту были Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Позднее он вел «The Grand Tour» (2016–2024 годы). В 2021 году представил документальный телесериал Clarkson's Farm. В разное время вел колонки в The Sun, The Sunday Times и других изданиях. Написал несколько книг на автомобильную тематику.

Источник
kommersant.ru logokommersant
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