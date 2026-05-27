Почти треть медиков и соцработников Европы сталкивается на работе с риском рака.

Онкологические заболевания остаются основной причиной смертей, связанных с работой, в Европейском союзе: по данным Европейского агентства по безопасности и гигиене труда (EU-OSHA), ежегодно на их долю приходится 100 000 случаев, а миллионы работников сталкиваются с факторами ракового риска в повседневной профессиональной деятельности, передает euronews.com

Теперь опрос о воздействии вредных факторов на работников, проведенный EU-OSHA, показал, что 47,3% оцененных работников во всех секторах в течение последней рабочей недели подвергались воздействию как минимум одного фактора ракового риска.

В опрос были включены 24 402 телефонных интервью, проведенных с 2022 по 2023 год с работниками в Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии и Испании.

Среди медицинских и социальных работников 29,5% сообщили о воздействии одного или нескольких факторов ракового риска, а 7,8% — двух и более.

«Несмотря на их значимость, риски, связанные с воздействием канцерогенов в секторе здравоохранения и социальной помощи, исторически были менее заметны, чем в других отраслях экономики», — сказала Мишель Тернер, старший автор исследования из Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal).

«Это исследование подчеркивает необходимость разработки стратегий профилактики, адаптированных к реальным условиям труда в этой сфере».

Сектор здравоохранения и социальной помощи — один из крупнейших в Европе: в нем занято 11% общей рабочей силы, то есть более 21,6 миллиона человек. Он включает занятость в формальных учреждениях, таких как больницы, дома престарелых и пансионаты, медицинские практики, а также работу специалистов, оказывающих помощь на дому.

Каковы основные риски для работников здравоохранения

В исследовании оценивалось воздействие на работников 24 известных факторов риска развития рака, актуальных для условий труда в ЕС, таких как промышленная химия, физические факторы, вещества, образующиеся в ходе технологических процессов, и различные смеси.

Среди медицинских и социальных работников наиболее распространенными были воздействия ионизирующего излучения (7,4%), выхлопных газов дизельных двигателей (6,2%), солнечной ультрафиолетовой радиации (6,1%), формальдегида (5,2%) и бензола (4,8%).

Формальдегид и оксид этилена чаще всего оценивались как воздействия высокого уровня; оба эти химические соединения используются для дезинфекции и стерилизации.

Каким образом работники подвергаются воздействию

В течение трудовой жизни люди могут сталкиваться с несколькими факторами, способствующими развитию рака.

Воздействие на рабочем месте является ключевым направлением профилактики рака, поскольку оно затрагивает большие группы людей, которые в течение длительного времени подвергаются воздействию высоких концентраций опасных веществ, отмечается в Европейском кодексе по борьбе с раком.

Для медицинских и социальных работников риски варьируются от применения моющих и дезинфицирующих средств до медицинских процедур с использованием опасных химических веществ.

Работа с рентгеновскими аппаратами и радиоизотопами увеличивает воздействие ионизирующего излучения, которое при близком контакте и отсутствии необходимых средств защиты может вызывать повреждение клеток.

В исследовании были выделены несколько конкретных ситуаций: к наибольшему риску воздействия выхлопных газов дизельных двигателей (DEE) относятся водители и механики дизельных транспортных средств, воздействию формальдегида — сотрудники анатомических лабораторий, а вдыхаемой кристаллической кремнезёмы (RCS) — зубные техники, изготавливающие коронки, протезы или мосты.