Молдова получит современное оборудование для лечения рака в регионах.

Главными итогами встреч стали договоренности о поставках нового оборудования для онкоцентров, цифровизации медицины и планируемый визит в Украину, передает rupor.md

В ходе переговоров с руководством МАГАТЭ министр запросил помощь в покупке нового линейного ускорителя — аппарата для лучевой терапии. Оборудование и подготовка специалистов понадобятся для новых региональных больниц, которые строят в Бельцах и Кагуле. Это позволит пациентам из северных и южных районов страны лечить онкологические заболевания ближе к дому, не приезжая в Кишинев.

С коллегами из Польши Чебан обсудил реформы в медицине. Стороны договорились об ознакомительных поездках молдавских специалистов в Польшу для изучения опыта цифровизации системы здравоохранения. Также планируется проведение совместного форума, посвященного доступности лекарств для населения.

Кроме того, молдавская делегация изучила украинскую модель медицинской эвакуации раненых. Молдова уже внедряет схожие протоколы и модернизирует службы скорой помощи совместно с ВОЗ и ЕС. После диалога с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко было решено, что Эмил Чебан посетит Киев с официальным визитом.

Всемирная ассамблея здравоохранения проходила с 18 по 20 мая. Основной целью участия Молдовы стало укрепление международных связей и поиск ресурсов для модернизации национальных больниц.