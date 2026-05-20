Ученые: Сильнее всего повышает риск рака набор веса до 45 лет

Международная группа ученых обнаружила, что риск развития некоторых видов рака зависит не только от лишнего веса, но и от возраста, в котором человек начал его набирать.

Исследователи проанализировали данные более 630 тысяч человек, у которых были зафиксированы показатели массы тела в возрасте от 17 до 60 лет. Затем эти сведения сопоставили со случаями онкологических заболеваний, передает medrxiv.org

Оказалось, что быстрое увеличение веса в любом возрасте связано с ростом риска ряда опухолей. У мужчин чаще возрастала вероятность развития рака печени и аденокарциномы пищевода, у женщин — рака эндометрия. Для обоих полов лишний вес повышал риск почечно-клеточного рака и опухолей гипофиза.

При этом время набора веса играло важную роль. У мужчин наиболее опасным оказался набор массы до 45 лет. Особенно выраженной связь была для рака печени и пищевода. Авторы предполагают, что здесь могут играть роль хроническое воспаление, инсулинорезистентность и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. У женщин, напротив, наибольший риск наблюдался при увеличении веса после 30 лет. Исследователи связывают это с возрастными гормональными изменениями.

Для некоторых опухолей, например рака поджелудочной железы, важнее оказался не последующий набор веса, а масса тела уже в 17-летнем возрасте.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Кроме того, ученые не учитывали питание и физическую активность участников, которые также могли повлиять на результаты.

Тем не менее исследователи считают, что профилактика рака должна учитывать не только сам факт ожирения, но и возраст, пол и динамику набора веса.

Источник
