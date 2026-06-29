Неймар и Месси пожертвовали крупные суммы пострадавшим от землетрясения в Венесуэле.

Известные футболисты Неймар и Лионель Месси направили крупные пожертвования в помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Венесуэле.

Бразилец Неймар перевел 250 тысяч долларов на поддержку спасательных и гуманитарных операций - средства пойдут на продукты, воду, медикаменты и временное жилье для пострадавших, передает media.az

Семья Месси также присоединилась: помимо личных взносов, супруга аргентинца Антонелла Рокуццо организовала публичный сбор средств.

В рамках кампании уже собрано около 5,4 миллиона долларов.