ГИЧС рекомендует закрыть окна и не подходить к старым деревьям во время непогоды

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) опубликовал рекомендации для жителей в связи с действием жёлтого кода метеоопасности из-за атмосферной нестабильности.

ГИЧС рекомендует закрыть окна и не подходить к старым деревьям во время непогоды.