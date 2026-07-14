14 Июля 2026, 17:37
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ГИЧС рекомендует закрыть окна и не подходить к старым деревьям во время непогоды
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) опубликовал рекомендации для жителей в связи с действием жёлтого кода метеоопасности из-за атмосферной нестабильности.
Предупреждение действует 14 июля с 14:30 до 23:00. По прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 15–20 м/с, передает realitatea.md
Спасатели рекомендуют:
- закрыть окна домов и закрепить предметы на балконах, террасах и во дворах, чтобы их не унесло ветром;
- не находиться рядом со старыми деревьями, опорами линий электропередачи и рекламными щитами;
- во время грозы отказаться от пребывания на открытом воздухе и укрыться в безопасном месте;
- не парковать автомобили под деревьями и рядом с другими объектами, которые могут упасть;
- не переходить затопленные улицы и держаться подальше от мест с быстрым подъемом уровня воды;
- водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и по возможности избегать поездок по подтопленным участкам.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам следует звонить по номеру 112.