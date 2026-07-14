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realitatea.md logorealitatea
14 Июля 2026, 17:37
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ГИЧС рекомендует закрыть окна и не подходить к старым деревьям во время непогоды

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) опубликовал рекомендации для жителей в связи с действием жёлтого кода метеоопасности из-за атмосферной нестабильности.

ГИЧС рекомендует закрыть окна и не подходить к старым деревьям во время непогоды.
ГИЧС рекомендует закрыть окна и не подходить к старым деревьям во время непогоды.

Предупреждение действует 14 июля с 14:30 до 23:00. По прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 15–20 м/с, передает realitatea.md

Спасатели рекомендуют:

  • закрыть окна домов и закрепить предметы на балконах, террасах и во дворах, чтобы их не унесло ветром;
  • не находиться рядом со старыми деревьями, опорами линий электропередачи и рекламными щитами;
  • во время грозы отказаться от пребывания на открытом воздухе и укрыться в безопасном месте;
  • не парковать автомобили под деревьями и рядом с другими объектами, которые могут упасть;
  • не переходить затопленные улицы и держаться подальше от мест с быстрым подъемом уровня воды;
  • водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и по возможности избегать поездок по подтопленным участкам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам следует звонить по номеру 112.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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