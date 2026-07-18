Из-за непогоды в Германии поезд врезался в дерево, дороги и дома оказались под водой.

Сильные грозы, прошедшие вечером в нескольких федеральных землях Германии, привели к многочисленным авариям, подтоплениям и перебоям в работе транспорта.

Об этом пишет Spiegel, передает eurointegration.com.ua

Как отмечается, спасательные службы получили сотни вызовов из-за поваленных деревьев, затопленных дорог и подвалов, а также дорожно-транспортных происшествий, вызванных сложными погодными условиями.

В частности, в Берлине непогода привела к аварии с участием поезда городской электрички S-Bahn. Поезд, в котором находились около 100 пассажиров, врезался в дерево, упавшее на рельсы во время бури. В результате столкновения было повреждено лобовое стекло, однако никто не пострадал.

В Бранденбурге пожарные бригады выезжали на десятки вызовов из-за поваленных деревьев, сломанных веток и затопленных подвалов. Больше всего обращений поступало из района Котбуса.

Особенно сложной была ситуация в Саксонии-Анхальт, где за короткое время диспетчерские службы зафиксировали более 70 вызовов из-за подтопленных подвалов, дорог и деревьев, упавших на проезжую часть.

Наибольшая нагрузка пришлась на спасателей в Дессау-Росслау. Всего за двадцать минут бури пожарная служба получила более 120 сообщений о чрезвычайных ситуациях.

В Саксонии больше всего вызовов спасатели получили в Лейпциге, где сильный ветер валил деревья и ломал ветки. Кроме того, на озере Кульквиц пришлось спасать двух человек, катавшихся на сапбордах.

Несмотря на масштабные последствия непогоды, по предварительной информации, обошлось без погибших и серьезно пострадавших.