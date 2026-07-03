Туск: Украина ищет возможность ослабить напряженность в отношениях с Польшей.

Премьер Польши Дональд Туск рассказал о попытках Киева снизить градус напряженности в отношениях двух стран.

Отношения обострились после того, как президент Украины Владимир Зеленский принял решение назвать одно из подразделений Сил спецопераций СБУ в честь «героев УПА», деятельность которой Украина и Польша оценивают прямо противоположно.

"У меня есть сигналы о том, что украинская сторона ищет пути снижения напряженности", — сказал Туск в пятницу после того, как министры иностранных дел Украины и Польши провели встречу, посвященную этому кризису (цитата по Reuters).

Он добавил, что формальные итоги встречи министров ему пока неизвестны. Какие шаги были предприняты Киевом, он не уточнил.

Слова Туска о попытках снизить напряженность с Украиной, против которой Россия ведет войну уже четвертый год, прозвучали на фоне растущей в Европе обеспокоенности тем, что Россия может планировать расширить географию конфликта.

"Ближайшие месяцы могут стать решающим периодом для безопасности стран на восточном фланге НАТО, — заявил Туск. — Польша активно готовится к различным сценариям, но ближайшие месяцы могут оказаться критическими в связи с изменением характера войны".