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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Июня 2026, 20:31
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Турция планирует превратить свою столицу в "крепость" в преддверии саммита НАТО

Власти Анкары планируют активировать внутренние системы противоракетной обороны ближнего и среднего радиуса действия и перевести флот F-16 страны в состояние повышенной боевой готовности во время встречи лидеров НАТО 7-8 июля.

Турция планирует превратить свою столицу в &#34;крепость&#34; в преддверии саммита НАТО.
Турция планирует превратить свою столицу в "крепость" в преддверии саммита НАТО.

Кроме того, собеседники отметили, что Турция также развернет беспилотники и системы противодействия беспилотникам и разместит более 40 тысяч сотрудников служб безопасности вокруг Анкары, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на bloomberg.com

Также сообщается, что Турция потратила более $230 млн за последние 80 дней на модернизацию военного аэродрома в Анкаре, который будут использовать главы государств, прибывающие на саммит.

Сам город также переоборудуют к саммиту. По словам источников, международные рейсы в Эсенбога, главный коммерческий аэропорт Анкары, будут ограничены, чтобы облегчить воздушное движение. Власти также планируют ввести общегородской запрет на демонстрации с 1 по 15 июля и координировать действия с иностранными службами безопасности для выявления лиц, ранее участвовавших в протестах за рубежом.

Собеседники сообщили, что власти объявят трехдневные административные выходные в период проведения саммита, чтобы уменьшить пробки в городе.

Они добавили, что оружейным магазинам в столице не разрешат выставлять оружие на витрины в течение этого времени, чтобы предотвратить возможные ограбления, а на ключевых перекрестках будет установлено около 100 современных камер видеонаблюдения в дополнение к более чем 30 тысячам, которые уже есть в городе.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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