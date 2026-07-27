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rupor.md logorupor
27 Июля 2026, 15:15
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Молдова и Турция начали переговоры о новом протоколе сотрудничества

Молдова и Турция инициировали переговоры по подписанию нового протокола о сотрудничестве, определяющего условия для развития. Как сообщает парламент, документ уже одобрила Комиссия по внешней политике.

Молдова и Турция начали переговоры о новом протоколе сотрудничества.
Молдова и Турция начали переговоры о новом протоколе сотрудничества.

Новый протокол создаст правовую и институциональную основу для реализации проектов в Молдове при поддержке турецкой стороны через Турецкое агентство по сотрудничеству и координацию (TIKA). Сотрудничество охватит такие приоритетные сферы, как экономическое развитие, сельское хозяйство и агропромышленность, инфраструктура, энергетика, охрана окружающей среды, образование, здравоохранение и культура, а также укрепление институционального потенциала и поддержку малых и средних предприятий, передает rupor.md

Разрабатываемый документ придет на смену аналогичному договору, подписанному в 2015 году, срок которого истекает в ноябре 2026 года. Новый протокол будет заключен сроком на пять лет с возможностью автоматического продления на последующие периоды.

Источник
rupor.md logorupor
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