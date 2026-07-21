Турецкую Анталью накроет 52-градусная жара.

В ближайшие двое суток в регионе сохранится экстремальная жара, жителей и туристов призвали соблюдать меры предосторожности.

В турецкой Анталье в среду температура на солнце может достигнуть 52 градусов. Метеоролог Ихсан Юртташ сообщил, что ближайшие 48 часов станут наиболее опасными из-за экстремальной жары и высокой вероятности лесных пожаров.

По словам Юртташа, температура воздуха в тени составит от 40 до 44 градусов, что значительно выше климатической нормы для этого времени года.

Метеоролог рекомендовал жителям и туристам не находиться долго под открытым солнцем, а также соблюдать повышенную осторожность при использовании открытого огня, поскольку погодные условия способствуют быстрому возникновению и распространению природных пожаров.