Турция открывает свой «Пентагон»: штаб Ay Yıldız покажут гостям саммита НАТО.

Турция готовится представить новый объединённый штаб Ay Yıldız — «Полумесяц и звезда» — как символ более централизованной и технологичной военной системы.

В огромном комплексе в Анкаре должны разместиться Министерство национальной обороны, Генеральный штаб и командования сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил.

В турецкой прессе комплекс уже сравнивают с собственным «Пентагоном». Сравнение условное, но понятное: Анкара пытается собрать ключевые органы военного управления под одной крышей, чтобы ускорить координацию, обмен информацией и принятие решений в кризисных ситуациях.

Турецкое Министерство национальной обороны ещё в 2021 году заявляло, что проект Ay Yıldız должен объединить разрозненные штабные структуры, многие из которых находились в старых зданиях и в разных частях города. Старт строительства был дан 30 августа 2021 года при участии Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщало Минобороны Турции.

Название комплекса отсылает к полумесяцу и звезде на турецком флаге. Этот символ заложен и в архитектурной концепции объекта: отдельные части комплекса образуют формы, напоминающие полумесяц и звезду.

По данным турецких государственных СМИ, Ay Yıldız создаётся как единый центр стратегического управления. В нём должны работать политическое руководство обороны, Генштаб и штабы основных видов вооружённых сил. Это должно снизить зависимость от разрозненных ведомственных зданий и сделать совместное планирование более быстрым.

Турецкие власти подчёркивают, что комплекс будет оснащён современными системами связи, киберзащиты, управления и безопасности. При этом часть технических характеристик закономерно не раскрывается: военные любят прозрачность примерно до тех пор, пока речь не заходит о кабелях, бункерах и каналах связи.