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inbusiness
7 Июня 2026, 14:14
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Турецкий миллиардер потерял $21 млн из-за неудачной шутки

Запись со скандальной шуткой бизнесмена распространилась в СМИ и соцсетях.

Турецкий миллиардер потерял $21 млн из-за неудачной шутки.
Турецкий миллиардер потерял $21 млн из-за неудачной шутки.

Генпрокуратура Турции назвала публичным унижением шутку, произнесенную миллиардером Рахми Кочем в адрес курдской женщины на церемонии открытия больницы, передает inbusiness.kz 

Председатель турецкого конгломерата Koç Holding Мустафа Рахми Коч занимает 1761-е место в списке Forbes с состоянием в 2,4 млрд долларов. За день его состояние уменьшилось на 21 миллион.

Коч на церемонии открытия больницы в районе Балчова в Измире рассказал анекдот, основанный на шутке о принадлежности к женскому полу и курдскому этносу, а также врачебной тайне.

Шутка миллиардера вызвала общественную и политическую реакцию. После этого Коч принес извинения, заявив, что не намеревался никого оскорбить.

Критика в соцсетях также была адресована бывшему премьер-министру Турции Бинали Йылдырыму, который присутствовал на мероприятии. Пользователи обратили внимание на кадры, где он смеется во время выступления Коча.

Генпрокуратурой Измира начато расследование по факту преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Турции "Публичное унижение части населения по признаку социальной принадлежности, расы, религии, конфессии, пола или региональных различий".

Выступление бизнесмена раскритиковали министр юстиции и представитель правящей Партии справедливости и развития.

Конгломерат Koç Holding является крупнейшим в Турции, его основными секторами являются энергетика, автопромышленность, потребительские товары и финансы. Совокупные доходы компании соответствуют примерно 7% ВВП страны, а доля в экспорте Турции составляет около 8%.

Источник
inbusiness
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