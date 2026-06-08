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gazeta.ru logogazeta
8 Июня 2026, 10:53
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В Турции обсуждают изменение системы «все включено»

В Турции обсуждают возможные изменения в системе «все включено» (all inclusive), которые не привели бы к потере иностранных туристов.

В Турции обсуждают изменение системы «все включено».
В Турции обсуждают изменение системы «все включено».

Отельер в Бодруме Исмаил Карагюль подчеркнул, что речь не идет о полном отказе от концепции. По его словам, представители отрасли рассматривают различные варианты модернизации действующей модели, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для отдыхающих за пределами отелей, сообщает gazeta.ru

По словам отельера, гостиничный бизнес вынужден искать новые решения из-за роста затрат. При этом необходимо учитывать ожидания туристов, отметил Карагюль. Он добавил, что окончательных решений пока не принято, а обсуждения в отрасли направлены на повышение конкурентоспособности турецкого туризма на фоне роста популярности других средиземноморских направлений.

До этого президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «все включено» в отелях привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих не только плохо сказывается на их здоровье, создавая риски ожирения, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны. Он предложил альтернативную концепцию организации питания в крупных отелях — например, открыть несколько небольших ресторанов.

Источник
gazeta.ru logogazeta
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