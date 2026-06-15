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15 Июня 2026, 07:09
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На пляже в Турции нашли боевой дрон

Дрон обнаружили на пляже в районе Курукашиле провинции Бартын. Сотрудники военизированной полиции эвакуировали пляж и усилили меры безопасности. Принадлежность беспилотника не установлена.

На пляже в Турции нашли боевой дрон.
На пляже в Турции нашли боевой дрон.

Боевой беспилотник обнаружили на побережье Черного моря в Турции на пляже Каспысую, сообщают агентства IHA и DHA.

БПЛА был найден на пляже в районе Курукашиле провинции Бартын, пишет IHA. Сотрудники жандармерии (военизированной полиции) эвакуировали пляж и усилили меры безопасности в окрестностях.

Принадлежность беспилотника пока не установлена.

Источник
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