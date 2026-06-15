15 Июня 2026, 07:09
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
На пляже в Турции нашли боевой дрон
Дрон обнаружили на пляже в районе Курукашиле провинции Бартын. Сотрудники военизированной полиции эвакуировали пляж и усилили меры безопасности. Принадлежность беспилотника не установлена.
Боевой беспилотник обнаружили на побережье Черного моря в Турции на пляже Каспысую, сообщают агентства IHA и DHA.
БПЛА был найден на пляже в районе Курукашиле провинции Бартын, пишет IHA. Сотрудники жандармерии (военизированной полиции) эвакуировали пляж и усилили меры безопасности в окрестностях.
Принадлежность беспилотника пока не установлена.