На пляже в Турции нашли боевой дрон.

Боевой беспилотник обнаружили на побережье Черного моря в Турции на пляже Каспысую, сообщают агентства IHA и DHA.

БПЛА был найден на пляже в районе Курукашиле провинции Бартын, пишет IHA. Сотрудники жандармерии (военизированной полиции) эвакуировали пляж и усилили меры безопасности в окрестностях.

Принадлежность беспилотника пока не установлена.