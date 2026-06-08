Турция отрицает преследование самолетов с министрами ЕС.

В своем заявлении Управление по связям Турции сообщило, что 7 июня два турецких истребителя F-16 были подняты в воздух с территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРПК) после того, как четыре из шести самолетов, летевших между Грецией и греко-кипрской администрацией, вошли в воздушное пространство ТРПК, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на turkiyetoday.com

По словам Управления, истребители F-16 находились в ТРПК в режиме боевой готовности и были немедленно задействованы в качестве превентивной меры.

Согласно заявлению, турецкие самолеты выполнили свою миссию полностью в пределах воздушного пространства ТРПК и не преследовали самолет, на борту которого находились должностные лица.

Управление по вопросам коммуникаций заявило, что турецкие истребители не входили в воздушное пространство греческой части Кипра во время операции.

"Самолеты выполняли свою задачу в пределах воздушного пространства ТРПК, не нарушали воздушное пространство Администрации греков-киприотов и не препятствовали упомянутым самолетам", – говорится в заявлении.

Управление отметило, что сообщения о якобы преследовании турецкими истребителями самолетов, на борту которых находились Дендиас и европейские министры, были распространены некоторыми СМИ, а впоследствии – в социальных сетях.

Оно также отвергло утверждения о том, что турецкие самолеты нарушили воздушное пространство Греции.