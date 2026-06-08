theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Июня 2026, 20:45
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Турция отрицает преследование самолетов с министрами ЕС

В понедельник Турция отвергла обвинения в том, что турецкие истребители преследовали самолеты, на борту которых находились министр обороны Греции Никос Дендиас и европейские министры, назвав эти обвинения "абсолютно ложными".

Турция отрицает преследование самолетов с министрами ЕС.
Турция отрицает преследование самолетов с министрами ЕС.

В своем заявлении Управление по связям Турции сообщило, что 7 июня два турецких истребителя F-16 были подняты в воздух с территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРПК) после того, как четыре из шести самолетов, летевших между Грецией и греко-кипрской администрацией, вошли в воздушное пространство ТРПК, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на turkiyetoday.com

По словам Управления, истребители F-16 находились в ТРПК в режиме боевой готовности и были немедленно задействованы в качестве превентивной меры.

Согласно заявлению, турецкие самолеты выполнили свою миссию полностью в пределах воздушного пространства ТРПК и не преследовали самолет, на борту которого находились должностные лица.

Управление по вопросам коммуникаций заявило, что турецкие истребители не входили в воздушное пространство греческой части Кипра во время операции.

"Самолеты выполняли свою задачу в пределах воздушного пространства ТРПК, не нарушали воздушное пространство Администрации греков-киприотов и не препятствовали упомянутым самолетам", – говорится в заявлении.

Управление отметило, что сообщения о якобы преследовании турецкими истребителями самолетов, на борту которых находились Дендиас и европейские министры, были распространены некоторыми СМИ, а впоследствии – в социальных сетях.

Оно также отвергло утверждения о том, что турецкие самолеты нарушили воздушное пространство Греции.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте