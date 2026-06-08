Турция отрицает преследование самолетов с министрами ЕС
В понедельник Турция отвергла обвинения в том, что турецкие истребители преследовали самолеты, на борту которых находились министр обороны Греции Никос Дендиас и европейские министры, назвав эти обвинения "абсолютно ложными".
В своем заявлении Управление по связям Турции сообщило, что 7 июня два турецких истребителя F-16 были подняты в воздух с территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРПК) после того, как четыре из шести самолетов, летевших между Грецией и греко-кипрской администрацией, вошли в воздушное пространство ТРПК, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на turkiyetoday.com
По словам Управления, истребители F-16 находились в ТРПК в режиме боевой готовности и были немедленно задействованы в качестве превентивной меры.
Согласно заявлению, турецкие самолеты выполнили свою миссию полностью в пределах воздушного пространства ТРПК и не преследовали самолет, на борту которого находились должностные лица.
Управление по вопросам коммуникаций заявило, что турецкие истребители не входили в воздушное пространство греческой части Кипра во время операции.
"Самолеты выполняли свою задачу в пределах воздушного пространства ТРПК, не нарушали воздушное пространство Администрации греков-киприотов и не препятствовали упомянутым самолетам", – говорится в заявлении.
Управление отметило, что сообщения о якобы преследовании турецкими истребителями самолетов, на борту которых находились Дендиас и европейские министры, были распространены некоторыми СМИ, а впоследствии – в социальных сетях.
Оно также отвергло утверждения о том, что турецкие самолеты нарушили воздушное пространство Греции.