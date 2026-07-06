Более 100 человек задержали в Турции на протестах против НАТО.

Правоохранительные органы Турции задержали более 100 человек на протестах, организованных турецкой Коммунистической партией против саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщается в заявлении партии.

Турецкие коммунисты организовали протестный марш на центральной площади Кызылай в столице. Правоохранительные органы задержали более 100 членов компартии, включая организаторов, сообщили в партии. Протестующие скандировали лозунги «НАТО — убийца, убирайся из страны» и «Не впустим НАТО». Полиция применила против них слезоточивый газ, пишет reuters.com

Левые движения также организовали протесты против НАТО в Стамбуле, отмечает Reuters. В марше Турецкого народного фронта, прошедшем от площади Таксим до дворца Долмабахче, приняли участие несколько сотен активистов. Две отдельные акции состоялись в районе Кадыкёй. Столкновений протестующих с полицией в Стамбуле зафиксировано не было, отмечает агентство.

Саммит НАТО пройдет 7–8 июля в Анкаре. В преддверии встречи в столице были усилены меры безопасности. Турецкие власти запретили демонстрации и перекрыли движение в нескольких районах города.