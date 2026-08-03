Туристы обеспечили рекордный спрос на жилье в Албании

Как сообщает албанская ACP, за месяц туристы забронировали 284,3 тыс. ночевок в квартирах и апартаментах, размещенных на Airbnb, Booking.com и других сервисах.

Это на 23% больше, чем год назад. При этом число доступных объектов выросло лишь на 9,26% — с 28,9 тыс. до 31,6 тыс.

Дефицит предложения быстро отразился на рынке. Средняя заполняемость увеличилась до 60% против 55% в июне прошлого года. По оценке AirDNA, новые объекты, выходящие на платформы, практически сразу находят арендаторов.

Вслед за спросом выросли и цены. Средняя стоимость ночи проживания в июне достигла €65,85 — это на 5,48% выше прошлогоднего уровня (€62,43).

Рост оказался не разовым. За последние 12 месяцев число забронированных ночей увеличилось на 18% — до 2,5 млн, а выручка рынка краткосрочной аренды выросла на 20%, до €144 млн. Среднее количество активных объявлений достигло 28 тыс., прибавив 15,3% за год. Средняя стоимость ночи за этот период выросла до €57,5, а среднегодовая заполняемость составила 54,5%.

Одна из причин такой динамики — изменение структуры турпотока. В Албанию приезжает все больше самостоятельных туристов, которые вместо гостиниц выбирают квартиры и апартаменты. Это поддерживает высокий спрос на частное жилье не только в разгар летнего сезона, но и в течение всего года.

По темпам роста предложения Албания остается лидером Балкан. За год число активных объявлений здесь увеличилось на 15,34%, опередив Черногорию (+10,04%), Румынию (+10%), Сербию (+8,5%), Словению (+6,6%) и Болгарию (+5%).

По размеру рынка краткосрочной аренды страна занимает второе место в регионе после Румынии. В среднем ежемесячно в Албании сдается около 28 тыс. объектов против 34,3 тыс. в Румынии. Июньские показатели показывают, что интерес туристов продолжает расти, а вместе с ним — и привлекательность албанской недвижимости для инвесторов, рассчитывающих на доход от посуточной аренды.