Проект зятя Трампа может поставить под угрозу вступление Албании в ЕС.

Европейская комиссия предостерегает албанские власти от опрометчивых шагов, ведь строительство на южном побережье может дорого обойтись стране. Выполнение экологических правил ЕС является обязательным условием для членства. Проект зятя Дональда Трампа ставит под удар закрытие "зеленого" раздела 27 в переговорах, пишет rbc.ua со ссылкой на politico.eu

"Албания должна воздерживаться от действий, которые могут подорвать выполнение критериев закрытия, и мы ожидаем, что албанские власти будут действовать без промедления", - заявил представитель Европейской комиссии.

В ЕС настаивают на полном согласовании законодательства, касающегося Директив о птицах и среды обитания. Брюссель требует отменить изменения в Закон о природоохранных территориях. Также чиновники призывают прекратить действие закона о стратегических инвестициях.