Албания заявила о соответствии курортного проекта зятя Трампа стандартам ЕС
Правительство Албании заверило Еврокомиссию, что строительство элитного курорта на побережье Адриатического моря, которым руководит фирма зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, будет соответствовать экологическим стандартам ЕС.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на euronews.com
Кос сообщила, что получила заверения от Тираны о проведении надлежащей оценки воздействия этого проекта на экологию.
"Мы получили заверения от правительства Албании, что будет проведена полная оценка воздействия на окружающую среду и что они будут соблюдать европейские экологические стандарты", – сказала еврокомиссар.
Албания в настоящее время является одним из лидеров в борьбе за членство в ЕС. Ее считают второй по успешности в евроинтеграции страной среди нынешних стран-кандидатов после Черногории. Чтобы завершить вступление, Тирана должна согласовать свои действия с законодательной базой ЕС, в частности в отношении защиты окружающей среды.