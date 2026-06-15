Албания заявила о соответствии курортного проекта зятя Трампа стандартам ЕС.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на euronews.com

Кос сообщила, что получила заверения от Тираны о проведении надлежащей оценки воздействия этого проекта на экологию.

"Мы получили заверения от правительства Албании, что будет проведена полная оценка воздействия на окружающую среду и что они будут соблюдать европейские экологические стандарты", – сказала еврокомиссар.

Албания в настоящее время является одним из лидеров в борьбе за членство в ЕС. Ее считают второй по успешности в евроинтеграции страной среди нынешних стран-кандидатов после Черногории. Чтобы завершить вступление, Тирана должна согласовать свои действия с законодательной базой ЕС, в частности в отношении защиты окружающей среды.