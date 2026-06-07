В Албании начали проверку проекта «острова Трампа»: офшоры, итальянская мафия.

Антикоррупционная прокуратура Албании начала расследование вокруг проекта элитного курорта в природоохранной зоне в заливе Влёра в Адриатике, сообщают местные СМИ. В строительство этого проекта $1,4 млрд должна была инвестировать компания Affinity Partners, принадлежащая американскому бизнесмену Джареду Кушнеру — зятю президента США Дональда Трампа, передает bb.lv

Предметом расследования прокуратуры стали способы приобретения участка земли, на котором планируется возведение проекта, и изменения его охранного статуса в 2024 году — тогда же, когда компания Кушнера объявила о планируемых инвестициях.

Курорт хотят возводить в природной зоне Звернец, которая славится своим биоразнообразием. Там, в частности, гнездятся фламинго, морские черепахи и тюлени. Для застройки выбрали остров Сазани, который местные жители уже прозвали «островом Трампа».

Как рассказывал RTVI.US, ранее на Сазани находилась советская военная база, но с 2017 года его пляжи открыли для туристов. Предполагалось, что разрушающиеся военные здания и 3,6 тыс. заброшенных бункеров станут частью фешенебельного проекта. Также сообщалось, что территория, на которой планируется курорт, была усеяна знаками с изображением черепа и костей, предупреждающими о минах, а посетителям рекомендовали не сходить с обозначенных троп из-за риска наткнуться на неразорвавшиеся боеприпасы.

С конца мая экологические активисты начали протесты, когда застройщики установили заборы на месте предполагаемого курорта. В прошлую субботу демонстрации переросли в насилие: протестующие и охранники кидали друг в друга камнями, был применен слезоточивый газ. Одного из протестующих жестоко избили и утащили внутрь огороженной территории.

На следующий день уже тысячи граждан вышли на протесты в албанской столице Тиране, требуя привлечь к ответственности всех причастных лиц и политиков, которые подписывали разрешения на строительство. Албанские власти в итоге отозвали лицензии у двух частных охранных компаний, одного из охранников арестовали, а местного начальника полиции отстранили от должности. При этом примерно 15 протестующих также получили обвинения, пишет Politico.

Независимые расследования показали, что за проектом курорта, на самом деле, стоит «сеть сомнительных лиц и компаний», пишет албанское издание Reporter. В нее входят:

-проживающий в США бизнесмен Артур Шеху, которого обвиняют в связях с итальянской мафией;

-Фериара Ндреу, дочь Пеллумба Петритая, бывшего адвоката семьи Шеху, который фигурировал в нескольких уголовных делах и был судим. Сейчас он под следствием по делу о подделке документов, благодаря которым семья Шеху получила обширную недвижимость на албанском побережье;

-бывший председатель Апелляционного суда Тираны Алаудин Малай, подавший в отставку в результате внутренней проверки. У него, в частности, нашли 1,7 млн евро незадекларированных доходов, и он считался одним из самых богатых судей Албании; компания Ferdinant, принадлежавшая бизнесмену Буяру Насуфи, убитому в начале 2025 года при невыясненных обстоятельствах.

Предположительно, его убийство связано с имущественным конфликтом в Тиране. На балансе компании 94 500 кв. м недвижимости, хотя с 2009 года она числится как находящаяся в процессе ликвидации;

-Муса Кастрати — сын Шефкета Кастрати, одного из крупнейших албанских олигархов. Он — владелец конгломерата Kastrati Group, контролирующего значительные доли в ряде стратегических секторов, от рынка топлива и страхования до эксклюзивного управления международным аэропортом Тираны. Kastrati Group обвиняют в фаворитизме со стороны правительства, а некоторые из ее проектов находятся под следствием.

Как пишет Reporter, разработкой курорта занимается компания Zvërnec South Adriatic Development, зарегистрированная в офшоре в форме траста Dutch Trust Management BV в Нидерландах. Она принадлежит цепочке подставных компаний, а ее реальные бенефициары неизвестны.

Одна из компаний в этой офшорной цепочке, Blue Industries Investment Holding BV, принадлежит пяти анонимным лицам из Албании. Reporter отмечает, что закон не позволяет раскрывать их имена, поскольку ни одному из них не принадлежит более 25% акций. В течение восьми месяцев после создания компании она получила два разрешения на застройку от Национального совета по земле и водным ресурсам.

Муса Кастрати присутствовал на встречах с Джаредом Кушнером и его супругой Иванкой Трамп, когда они посетили Албанию в начале 2026 года. Премьер-министр балканской страны Эди Рама в апреле подтвердил, что правительство продолжает переговоры с зятем Трампа о строительстве 10 тыс. гостиничных номеров. При этом в понедельник, выступая перед парламентариями, он опроверг, что курорт посягает на заповедные земли. По его словам, окончательное предложение еще не представлено, а экологическая экспертиза не завершена. Ранее правительство уже обвиняли в фаворитизме при выдаче разрешения на проект как попытку получить преференции у администрации Трампа.