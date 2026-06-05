Премьер Албании раскритиковал протесты против строительства роскошного курорта.

Об этом он сказал в кулуарах саммита ЕС-Западные Балканы в интервью Politico, передает eurointegration.com.ua

Рама заявил, что проект не представляет никакой угрозы для фламинго и других диких животных. Также он подчеркнул, что его политика привлечения иностранных инвестиций для развития туристической отрасли Албании является правильной.

Кроме того, премьер Албании отверг международную критику, утверждая, что протесты не были столь массовыми, как об этом сообщалось.

"Если бы не Джаред, им было бы наплевать на то, что происходит в Албании", – сказал Рама.

Также он заявил, что "ненавистники Трампа" помогли усилить протесты.

В то же время Рама обвинил Иран в том, что тот якобы занимался дезинформацией относительно этого проекта.

"Они участвуют в этом, потому что никто другой не заинтересован в подпитке антисемитской риторики на основе невероятных и отвратительных фейковых новостей", – добавил Рама, указав на конспирологические теории о том, что проект предусматривает переселение палестинцев из сектора Газа в этот район.

4 июня тысячи людей вышли на улицы столицы Албании Тираны в знак протеста против строительства курорта на экологически уязвимом участке Адриатического побережья компанией, связанной с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Кушнер объявил о планах строительства курорта в 2024 году в рамках более масштабной инвестиционной программы, которая также включала бывший штаб армии в столице Сербии Белграде. В прошлом году он отказался от сербского проекта из-за уличных протестов против него.