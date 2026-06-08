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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Июня 2026, 23:34
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В Албании продолжат строительство элитного курорта, связанного с Кушнером, несмотря на протесты

Албания продолжит реализацию проекта роскошного курорта, запланированного зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером на удаленном участке Балканского побережья, несмотря на протесты в связи с его воздействием на окружающую среду.

В Албании продолжат строительство элитного курорта, связанного с Кушнером, несмотря на протесты.
В Албании продолжат строительство элитного курорта, связанного с Кушнером, несмотря на протесты.

Тысячи людей вышли на улицы столицы Тираны и на южное побережье, где планируется строительство курорта, требуя отмены проекта из-за его влияния на заповедные водно-болотные угодья, где обитают фламинго, тюлени и гнездятся морские черепахи, передает eurointegration.com.ua

Фламинго стал символом движения: протестующие поднимают надувных розовых птиц и плакаты с надписью "Фламинго-революция".

Рама остается непреклонен, заявив Reuters, что девелоперы "поразят" зрителей своими планами в ближайшие месяцы и что часть курорта может быть открыта для посетителей до конца десятилетия.

"Я говорю вам, это будет прекрасный проект, и мы его реализуем, и мы будем гордиться тем, что вносим вклад в развитие Европы", – сказал Рама во время интервью в своем кабинете, в нескольких метрах от места, где каждый вечер проходят демонстрации против проекта.

"Меня избрали, чтобы я воплощал эти вещи в жизнь. Меня не избрали для того, чтобы мной руководили люди, которые имеют другое видение развития страны", – добавил он.

Курортный комплекс, который он поддерживает, является детищем Кушнера и его жены Иванки Трамп, которая рассказала, что влюбилась в Албанию несколько лет назад во время посещения страны на яхте.

Рама встретил их во время того путешествия и признал их "очень приятными, скромными... добрыми людьми".

Сейчас инвестиционная фирма Кушнера Affinity Partners участвует в проекте стоимостью 1,4 млрд евро вблизи заповедной зоны Вйоса-Нарта, а также в другом проекте на соседнем острове Сазан.

По словам Рамы, общая стоимость этих проектов составляет до 5 млрд евро.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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