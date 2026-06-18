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libertatea.ro logolibertatea
18 Июня 2026, 13:08
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Цены на пляжах Румынии: шезлонги, кофе и пиво подорожали к старту сезона

Хотя в Румынии традиционно летний сезон стартует 1 мая, многие пляжи побережья в середине июня 2026 года только начинают полноценно обустраиваться, а цены на услуги уже формируют высокий туристический уровень.

Цены на пляжах Румынии: шезлонги, кофе и пиво подорожали к старту сезона.
Цены на пляжах Румынии: шезлонги, кофе и пиво подорожали к старту сезона.

Эфорие-Суд и Эфорие-Норд: шезлонг от 25 леев

По данным публикаций на туристических форумах и в соцсетях, в Эфорие стоимость аренды одного шезлонга составляет около 25 леев в день, сообщает libertatea.ro

На пляжных террасах:

  • пиво на разлив — около 16 леев
  • порция хamsii (хамсы) — около 45 леев
  • кофе — от 13 до 30 леев

Констанца: стабильные цены

На пляжах Констанцы цены остаются на уровне Эфорие: шезлонг — примерно 25 леев в день.

В заведениях у моря:

  • пиво — 15–16 леев
  • кофе — 13–23 лея
  • картофель фри — около 24 леев

Мамая: самый дорогой курорт

В Мамая цены заметно выше. Согласно опубликованному в Сети чеку, шезлонг здесь стоит около 50 леев в день.

В Мамая-Норд:

  • пиво — 16–17 леев
  • хамса — около 70 леев
  • кофе — 14–29 леев
  • картофель фри — около 22 леев

Реакции отдыхающих в соцсетях были ироничными: пользователи отмечают, что «лучше бы его в Dedeman купили», намекая на высокую стоимость.

Для ряда популярных направлений — Костинешть, Вама-Веке, Венус, Юпитер, 2 Мая, Мангалия, Сатурн, Нептун и Олимп — точные цены на шезлонги пока не опубликованы.

Однако по данным местных заведений:

  • Костинешть: пиво 15–22 лея, кофе 14–26 леев
  • Вама-Веке: пиво 12–14 леев, кофе 12–20 леев
  • Венус и Юпитер: пиво 9–15 леев
  • 2 Мая: пиво 12–20 леев
  • Мангалия: пиво 14–15 леев, кофе до 35 леев

Эксперты отмечают, что в разгар сезона цены традиционно вырастут, особенно на наиболее популярных курортах.

Цены на пляжах Румынии: шезлонги, кофе и пиво подорожали к старту сезона

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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