Цены на пляжах Румынии: шезлонги, кофе и пиво подорожали к старту сезона
Хотя в Румынии традиционно летний сезон стартует 1 мая, многие пляжи побережья в середине июня 2026 года только начинают полноценно обустраиваться, а цены на услуги уже формируют высокий туристический уровень.
Эфорие-Суд и Эфорие-Норд: шезлонг от 25 леев
По данным публикаций на туристических форумах и в соцсетях, в Эфорие стоимость аренды одного шезлонга составляет около 25 леев в день, сообщает libertatea.ro
На пляжных террасах:
- пиво на разлив — около 16 леев
- порция хamsii (хамсы) — около 45 леев
- кофе — от 13 до 30 леев
Констанца: стабильные цены
На пляжах Констанцы цены остаются на уровне Эфорие: шезлонг — примерно 25 леев в день.
В заведениях у моря:
- пиво — 15–16 леев
- кофе — 13–23 лея
- картофель фри — около 24 леев
Мамая: самый дорогой курорт
В Мамая цены заметно выше. Согласно опубликованному в Сети чеку, шезлонг здесь стоит около 50 леев в день.
В Мамая-Норд:
- пиво — 16–17 леев
- хамса — около 70 леев
- кофе — 14–29 леев
- картофель фри — около 22 леев
Реакции отдыхающих в соцсетях были ироничными: пользователи отмечают, что «лучше бы его в Dedeman купили», намекая на высокую стоимость.
Для ряда популярных направлений — Костинешть, Вама-Веке, Венус, Юпитер, 2 Мая, Мангалия, Сатурн, Нептун и Олимп — точные цены на шезлонги пока не опубликованы.
Однако по данным местных заведений:
- Костинешть: пиво 15–22 лея, кофе 14–26 леев
- Вама-Веке: пиво 12–14 леев, кофе 12–20 леев
- Венус и Юпитер: пиво 9–15 леев
- 2 Мая: пиво 12–20 леев
- Мангалия: пиво 14–15 леев, кофе до 35 леев
Эксперты отмечают, что в разгар сезона цены традиционно вырастут, особенно на наиболее популярных курортах.