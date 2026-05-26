Крупные гостиничные сети игнорируют побережье Румынии и выбирают Брашов и Бухарест.

Причины связаны как с состоянием инфраструктуры, так и с отсутствием чётких правил градостроительного регулирования, пишет ekronomica.ro

Себастьян Мындрою, основатель компании PickTwo Studio, отмечает, что в ближайшие годы местный гостиничный рынок обладает значительным потенциалом роста. Однако, по его словам, развитие не будет равномерным во всех регионах страны.

«Существует заметная концентрация в Бухаресте, а также в горной зоне — в Брашове, Синае и на всех горных курортах», — утверждает предприниматель.

По его мнению, крупные города, такие как Яссы, Клуж-Напока и Тимишоара, имеют важное преимущество благодаря наличию аэропортов и международных транспортных связей.

«Я считаю, что любой город с населением более ста пятидесяти тысяч жителей обладает потенциалом, но в первую очередь — те, в которых есть аэропорт», — говорит Себастьян Мындрою.

Почему инвесторы избегают румынское побережье?

Новые проекты появляются и на черноморском побережье, однако инвесторы подходят к ним гораздо более осторожно. Главная причина — отсутствие единой и последовательной стратегии развития региона.

«Неорганизованность в выдаче разрешений на строительство и несоблюдение определённых стандартов породили именно такой пёстрый и разнородный характер застройки», — предупреждает основатель PickTwo Studio.

К градостроительным проблемам добавляется неудовлетворительное состояние инфраструктуры, что негативно сказывается как на туристах, так и на потенциальных инвесторах.

«Если вы строите пять гостиничных проектов, но не заботитесь о дороге, которая ведёт к ним, — это уже серьёзная проблема. Вы хотите привлечь дополнительно несколько тысяч человек в сутки в этот район, не обеспечивая их необходимой инфраструктурой», — объясняет предприниматель.

Он считает, что побережье сможет стать привлекательным для крупных международных гостиничных сетей только в том случае, если новые проекты будут ориентированы на круглогодичную работу, а не только на летний сезон.

«Такой отель должен иметь зону для проведения конференций и мероприятий, которые могут проходить в течение всего года. Только так можно обеспечить устойчивость бизнеса», — говорит Мындрою.

Новые международные бренды выходят на рынок Румынии

Тем не менее общий интерес к Румынии остаётся высоким. Недавно на севере Бухареста открылся первый в Европе ресторан американской сети Chili’s. Проект был реализован компанией PickTwo Studio.

«Недавно открылся первый Chili’s в Европе. Это представительство ресторана, который в Соединённых Штатах насчитывает тысячу шестьсот локаций. Инвесторы приняли решение приехать в Европу и выбрали именно северную часть Бухареста», — рассказывает Себастьян Мындрою.

В ближайшее время на гостиничном рынке румынской столицы ожидается появление и других известных международных брендов. Среди них — Hoxton, Mondrian, а также The Julius, который займётся реновацией отеля Ambassador.