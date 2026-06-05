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g4media.ro logog4media
5 Июня 2026, 15:24
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На побережье Чёрного моря в Румынии эвакуировали пляжи из-за угрозы морских дронов

Власти Румынии провели масштабную эвакуацию отдыхающих на побережье Чёрного моря после появления информации о возможном нахождении в акватории нескольких морских дронов.

На побережье Чёрного моря в Румынии эвакуировали пляжи из-за угрозы морских дронов.
На побережье Чёрного моря в Румынии эвакуировали пляжи из-за угрозы морских дронов.

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раед Арафат сообщил, что эвакуация носит превентивный характер. По его словам, вертолёты и экстренные службы продолжают обследовать прибрежную зону в поисках возможных беспилотных аппаратов, передает g4media.ro

«На данный момент действует превентивная эвакуация. Когда мы убедимся, что угрозы нет, население будет проинформировано», — заявил Арафат.

По данным румынского Инспектората по чрезвычайным ситуациям, с пляжей были эвакуированы более 1 100 человек. В частности:

  • около 300 человек — с пляжа Костинешть;
  • 50 человек — с пляжа Тузла;
  • 355 человек — с пляжей Эфорие-Норд и Эфорие-Суд;
  • около 400 человек — с побережья в районе Мангалия, включая курорты Сатурн, Венус и Кап-Аурора.

Власти временно перекрыли доступ к пляжам и прибрежной зоне. По словам Арафата, меры безопасности распространяются на полосу шириной около одного километра вдоль берега.

Префект уезда Констанца сообщил, что, по информации, полученной от Украины, в районе Чёрного моря могли находиться пять морских дронов. Один из них, как утверждается, взорвался в порту Констанца, ещё один — у украинского побережья, а местонахождение трёх остальных пока устанавливается.

Ранее в пятницу сообщалось, что морской беспилотник взорвался в порту Констанцы. Поиск возможных других дронов продолжается. Информация о пострадавших не поступала.

Источник
g4media.ro logog4media
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