На побережье Чёрного моря в Румынии эвакуировали пляжи из-за угрозы морских дронов.

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раед Арафат сообщил, что эвакуация носит превентивный характер. По его словам, вертолёты и экстренные службы продолжают обследовать прибрежную зону в поисках возможных беспилотных аппаратов, передает g4media.ro

«На данный момент действует превентивная эвакуация. Когда мы убедимся, что угрозы нет, население будет проинформировано», — заявил Арафат.

По данным румынского Инспектората по чрезвычайным ситуациям, с пляжей были эвакуированы более 1 100 человек. В частности:

около 300 человек — с пляжа Костинешть ;

; 50 человек — с пляжа Тузла ;

; 355 человек — с пляжей Эфорие-Норд и Эфорие-Суд ;

и ; около 400 человек — с побережья в районе Мангалия , включая курорты Сатурн , Венус и Кап-Аурора .

Власти временно перекрыли доступ к пляжам и прибрежной зоне. По словам Арафата, меры безопасности распространяются на полосу шириной около одного километра вдоль берега.

Префект уезда Констанца сообщил, что, по информации, полученной от Украины, в районе Чёрного моря могли находиться пять морских дронов. Один из них, как утверждается, взорвался в порту Констанца, ещё один — у украинского побережья, а местонахождение трёх остальных пока устанавливается.

Ранее в пятницу сообщалось, что морской беспилотник взорвался в порту Констанцы. Поиск возможных других дронов продолжается. Информация о пострадавших не поступала.