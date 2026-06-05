На побережье Чёрного моря в Румынии эвакуировали пляжи из-за угрозы морских дронов
Власти Румынии провели масштабную эвакуацию отдыхающих на побережье Чёрного моря после появления информации о возможном нахождении в акватории нескольких морских дронов.
Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раед Арафат сообщил, что эвакуация носит превентивный характер. По его словам, вертолёты и экстренные службы продолжают обследовать прибрежную зону в поисках возможных беспилотных аппаратов, передает g4media.ro
«На данный момент действует превентивная эвакуация. Когда мы убедимся, что угрозы нет, население будет проинформировано», — заявил Арафат.
По данным румынского Инспектората по чрезвычайным ситуациям, с пляжей были эвакуированы более 1 100 человек. В частности:
- около 300 человек — с пляжа Костинешть;
- 50 человек — с пляжа Тузла;
- 355 человек — с пляжей Эфорие-Норд и Эфорие-Суд;
- около 400 человек — с побережья в районе Мангалия, включая курорты Сатурн, Венус и Кап-Аурора.
Власти временно перекрыли доступ к пляжам и прибрежной зоне. По словам Арафата, меры безопасности распространяются на полосу шириной около одного километра вдоль берега.
Префект уезда Констанца сообщил, что, по информации, полученной от Украины, в районе Чёрного моря могли находиться пять морских дронов. Один из них, как утверждается, взорвался в порту Констанца, ещё один — у украинского побережья, а местонахождение трёх остальных пока устанавливается.
Ранее в пятницу сообщалось, что морской беспилотник взорвался в порту Констанцы. Поиск возможных других дронов продолжается. Информация о пострадавших не поступала.