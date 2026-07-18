Цены на нефть выросли из-за обострения ситуации между США и Ираном.

Срыв перемирия между США и Ираном привел к резкому сокращению объемов поставок нефти через Ормузский пролив.

Цены на нефть в пятницу выросли более чем на 4% и достигли самого высокого уровня за более чем месяц на фоне обострения ситуации между США и Ираном в районе Персидского залива и угрозы закрытия Красного моря. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,87 доллара, или 4,59%, до 88,10 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 3,54 доллара, или 4,48%, до 82,49 доллара за баррель. Оба эталонных сорта нефти достигли самого высокого уровня с середины июня.

За неделю эти сорта нефти подорожали примерно на 16%: Brent может продемонстрировать третий подряд недельный рост, а WTI – второй.

"Рынок реагирует на эскалацию противостояния между Ираном и США, которое на этой неделе проявилось в ежедневных атаках на иранскую инфраструктуру и ответных ударах Ирана по инфраструктуре соседних стран", – отметил президент компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

По его словам, если под удары попадут ещё больше танкеров, цены на нефть продолжат расти, поскольку судовладельцы просто будут отказываться заходить в Персидский залив.

Как отмечает Reuters, срыв перемирия между США и Ираном привел к резкому сокращению объемов нефтяных поставок через Ормузский пролив, поскольку Иран наносит удары по судам, проходящим по этому маршруту.

До начала конфликта через этот пролив проходило около 20% мирового потребления нефти.

Агентство также отмечает, что Иран призывает хуситов быть готовыми перекрыть маршрут через Красное море в случае, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

"Учитывая, что более 70% экспорта Саудовской Аравии было перенаправлено в порт Янбу через нефтепровод "Восток–Запад" во избежание Ормузского пролива, любые подобные события действительно представляют угрозу", – отметил аналитик компании PVM Oil Associates Тамаш Варга.