Иран увеличил экспорт через Ормузский пролив

Иран нарастил объемы открытой поставки нефти через Ормузский пролив до максимума с начала войны, поскольку активность судоходства растет, пока Тегеран и Вашингтон стремятся к заключению прочного мирного соглашения.

Около 6 млн баррелей нефти находятся на трех супертанкерах под санкциями США — Elva, Virgo и Vigor, которые вошли в пролив рано утром в понедельник, 22 июня, сообщает Bloomberg

Все они направляются в воды у Сингапура, где иранская нефть перегружается на суда, следующие в Китай.

В дополнение к движению иранских танкеров, трейдеры оценивают множество других признаков. Среди них — Катар возвращает пустые танкеры для СПГ, готовясь к возобновлению поставок, а Кувейт просит клиентов забирать нефтепродукты из портов внутри залива.

Три иранских судна, по данным источника, отправились от острова Харк — основного нефтяного терминала Ирана. Этот объем дополняет недавний экспорт около 20 млн баррелей из Чабахара. Перемещения произошли после снятия США блокады, действовавшей с середины апреля, считает агентство.

Bloomberg также пишет, что продавцы иранской нефти в Китай снизили цены: скидки на спотовые партии иранской Light для поставок в июле предлагаются трейдерами и посредниками по сравнению с ценами до заключения временного соглашения.

Движение в проливе активизируется: в выходные несколько загруженных танкеров вышли в Оманский залив, хотя некоторые отключили транспондеры. Еще три судна Suezmax с 2,7 млн баррелей иракской и саудовской нефти начали подавать сигналы в Оманском заливе. Их появление позволяет предположить, что они прошли через пролив без передачи координат.

Трейдеры также отслеживали пустые суда, входящие в залив, поскольку экспортеры стремятся нарастить добычу на фоне нехватки складских мощностей. Один порожний супертанкер появился в заливе после отключения передатчика, а другой вошел вдоль побережья Омана.

Четыре пустых танкера для СПГ, связанных с Катаром, зафиксировали пересечение пролива в понедельник. В случае успеха это станет рекордом за один день с начала войны, отмечает Bloomberg.