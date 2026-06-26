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news
26 Июня 2026, 10:32
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Нефть Brent подешевела до $73,75 за баррель

Нефть активно дешевеет утром в пятницу на ожиданиях возобновления поставок топлива на мировой рынок через Ормузский пролив.

Нефть Brent подешевела до $73,75 за баррель.
Нефть Brent подешевела до $73,75 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снижается на $1,51 (2,01%) до $73,75 за баррель. В четверг контракт подорожал на $1,52 (2,1%) до $75,26 за баррель, передает news.am

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $1,5 (2,09%) до $70,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,58 (2,3%), до $71,92 за баррель.

Источник
news
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