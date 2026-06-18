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rbc.ua logorbc
18 Июня 2026, 18:18
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Цены на нефть обвалились до самого низкого уровня за несколько месяцев

Цены на нефть в четверг упали более чем на 1% и достигли самого низкого уровня с первого торгового дня после начала войны с Ираном.

Цены на нефть обвалились до самого низкого уровня за несколько месяцев.
Цены на нефть обвалились до самого низкого уровня за несколько месяцев.

Цена нефти марки Brent снизилась на 1,02 доллара (1,28%) - до 78,53 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 1,48 доллара (1,93%) - до 75,31 доллара за баррель, передает rbc.ua

Brent опустилась до самого низкого уровня с 2 марта - первого торгового дня после ударов США и Израиля по Ирану. WTI - до минимума с 4 марта.

Соглашение между США и Ираном предусматривает прекращение конфликта, повторное открытие Ормузского пролива и ослабление санкций против Тегерана.

Меморандум из 14 пунктов запускает 60-дневный переговорный период, в течение которого Иран обеспечит свободное прохождение через Ормузский пролив - ключевой нефтегазовый судоходный путь.

Полное движение транспорта через пролив должно возобновиться в течение 30 дней.

"Энергетические рынки продолжают активно учитывать более быстрое, чем ожидалось, возвращение иранских баррелей", - пояснил аналитик IG Тони Сикамор.

Goldman Sachs ожидает, что экспорт стран Персидского залива нормализуется до довоенного уровня к концу июля, а добыча сырой нефти восстановится к октябрю. По оценкам банка, для этого объемы поставок из Ормузского региона должны вырасти на 13 млн баррелей в сутки - примерно до 70% от довоенного уровня.

BNP Paribas более осторожен: банк рассматривает 75 долларов за баррель как "устойчивый нижний уровень на ближайшее будущее", учитывая потери поставок и повышенный спрос. До войны Brent торговался по цене 60-70 долларов.

Дополнительное давление на цены оказывает Китай.

По прогнозу исследовательского подразделения PetroChina, второй по величине потребитель нефти в мире потребляет 753 млн метрических тонн в 2026 году - на 4,9% меньше, чем в 2025 году, из-за перехода на новые источники энергии и высоких цен.

Соглашение откладывает более сложные вопросы - в частности, ядерную программу Ирана. Также оно требует от США и партнеров разработать план восстановления Ирана на 300 млрд долларов.

Источник
rbc.ua logorbc
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