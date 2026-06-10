Нефть отреагировала на новые удары США по Ирану.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает epravda.com.ua

Фьючерсы на Brent выросли на 66 центов, или 0,7%, до $92,11 за баррель. Американская West Texas Intermediate подорожала на 60 центов, или 0,7%, до $88,80.

Военные США нанесли удары по иранским целям после того, как президент Дональд Трамп пообещал ответить на сбивание американского ударного вертолета Apache. Это новая эскалация, которая грозит сорвать хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном.

В то же время Тегеран продолжает блокировать большую часть судоходства через Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировой сырой нефти и сжиженного природного газа. Вашингтон ввел собственную блокаду иранских портов.

Министр энергетики США во вторник заявил, что движение судов в заливе и экспорт нефти через Ормузский пролив растут, хотя Вашингтон и Тегеран не могут договориться о завершении своей более чем трехмесячной войны.

Между тем запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились восьмую неделю подряд, сообщили рыночные источники со ссылкой на данные American Petroleum Institute, обнародованные во вторник. Запасы бензина также уменьшились.

США во время войны выступали в качестве основного поставщика сырой нефти и нефтепродуктов и увеличили экспорт в Азию и Европу. Снижение американских запасов может ударить по экспорту и подтолкнуть цены вверх.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Иран сбил американский вертолет Apache, который патрулировал Ормузский пролив ночью, и пообещал ответить, но не предоставил других подробностей.

Военные США заявили, что начали наносить ответные удары в связи со сбиванием Ираном вертолета Apache, который патрулировал Ормузский пролив. В Иране сообщили о серии взрывов.