Трамп допустил, что цены на нефть будут ниже, чем до начала войны с Ираном.

Президент США Дональд Трамп считает, что цены на нефть могут стать ниже, чем были до начала войны с Ираном.

Его слова приводит news.am

«Кто действительно доволен, так это рынок. Нефть стоит $73-74, и это очень близко к тому уровню, который был до кризиса. Опять же, фондовый рынок взлетел до небес, а цены на нефть резко упали. Думаю, сейчас они где-то в районе $70. Я думаю, что цены на нефть могут стать ниже, чем были до войны», - сказал американский лидер на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.