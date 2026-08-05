Цена золота превысила $4300 за унцию впервые с середины июня.

В последний раз выше отметки $4300 цены поднимались 18 июня.

Согласно данным Trading Economics, цена на золото выросла на фоне надежд на сделку между США и Ираном. Президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хорошие переговоры» во вторник, что вселяет надежду на заключение сделки, которая положит конец пятимесячному конфликту. Кроме того, перспектива возобновления поставок энергоносителей с Ближнего Востока привела к снижению цен на нефть примерно на 10% на этой неделе, ослабив опасения по поводу инфляции и снизив ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС.