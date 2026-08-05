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Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 22:40
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Цена золота превысила $4300 за унцию впервые с середины июня

На торгах в среду, 5 августа, стоимость фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла по сравнению с уровнем закрытия последних торгов на 3,6% и составила $4302,3 за унцию на пике.

Цена золота превысила $4300 за унцию впервые с середины июня.
Цена золота превысила $4300 за унцию впервые с середины июня.

В последний раз выше отметки $4300 цены поднимались 18 июня.

Согласно данным Trading Economics, цена на золото выросла на фоне надежд на сделку между США и Ираном. Президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хорошие переговоры» во вторник, что вселяет надежду на заключение сделки, которая положит конец пятимесячному конфликту. Кроме того, перспектива возобновления поставок энергоносителей с Ближнего Востока привела к снижению цен на нефть примерно на 10% на этой неделе, ослабив опасения по поводу инфляции и снизив ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС.

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