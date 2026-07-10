В аэропорту Кишинева пресекли три попытки вывоза золотых слитков.

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева совместно с пограничной полицией задокументировали три случая перевозки незадекларированных золотых слитков.

Нарушения были выявлены при проверке зарегистрированного багажа пассажиров, передает customs.gov.md

Во всех трех случаях речь идет о гражданах Украины в возрасте 48, 43 и 34 лет, которые собирались вылететь рейсами в Аликанте, Мемминген и Ереван.

В первом случае в зарегистрированном багаже пассажирки, направлявшейся в Аликанте, были обнаружены два золотых слитка весом 20 и 5 граммов.

Во втором и третьем случаях в зарегистрированном багаже двух других пассажиров, следовавших в Мемминген и Ереван, было найдено по одному золотому слитку весом 50 граммов каждый.

Золотые слитки были изъяты и подлежат специальной конфискации. Нарушителям грозит административное наказание в соответствии со статьей 43¹ и частью (10) статьи 287 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.