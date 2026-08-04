В аэропорту у иностранца выявили 19 монет, предположительно изготовленных из золота

На таможенном посту Международного аэропорта Кишинева сотрудники таможни совместно с пограничной полицией пресекли попытку незаконного вывоза ценных предметов из Республики Молдова.

Так, в багаже 66-летнего иностранного гражданина, следовавшего рейсом Кишинев — Франкфурт, были обнаружены 19 монет, предположительно изготовленных из золота. Они не были задекларированы в соответствии с требованиями законодательства и были спрятаны в ручной клади, передает customs.gov.md

Монеты изъяты и будут направлены на экспертизу. В отношении мужчины оформлены материалы, ему грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.