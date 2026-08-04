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customs
4 Августа 2026, 18:09
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В аэропорту у иностранца выявили 19 монет, предположительно изготовленных из золота

На таможенном посту Международного аэропорта Кишинева сотрудники таможни совместно с пограничной полицией пресекли попытку незаконного вывоза ценных предметов из Республики Молдова.

В аэропорту у иностранца обнаружили 19 монет, предположительно изготовленных из золота.
В аэропорту у иностранца обнаружили 19 монет, предположительно изготовленных из золота.

Так, в багаже 66-летнего иностранного гражданина, следовавшего рейсом Кишинев — Франкфурт, были обнаружены 19 монет, предположительно изготовленных из золота. Они не были задекларированы в соответствии с требованиями законодательства и были спрятаны в ручной клади, передает customs.gov.md

Монеты изъяты и будут направлены на экспертизу. В отношении мужчины оформлены материалы, ему грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В аэропорту у иностранца выявили 19 монет, предположительно изготовленных из золота

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Источник
customs
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