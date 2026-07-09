Почти 100 золотых изделий попытались незаконно вывезти из Молдовы.

Золотой багаж не прошел контроль: пограничники в аэропорту Кишинева изъяли у двух иностранцев партию незадекларированных ювелирных изделий и монет.

Граждане Украины и Румынии пытались тайно вывезти ценности, сообщает Пограничная полиция, передает rupor.md

В первом случае обнаружили 78 ювелирных изделий, предположительно изготовленных из золота, в багаже гражданина Украины. Он направлялся в Стамбул, не задекларировав ценный груз.

Второй инцидент связан с попыткой незаконного вывоза 16 монет, вероятно золотых. Гражданин Румынии намеревался перевезти их в Варшаву, скрыв от декларирования.

Изделия и монеты изъяли с целью дальнейшего расследования. В случае установления вины, мужчинам грозит наказание в соответствии со статьями 43 и 287 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.

Пограничная полиция напоминает соблюдать правила пересечения границ для поддержания порядка и безопасности.