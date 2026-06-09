В мире стремительно дорожает сахар.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Согласно обнародованным данным, среднее значение индекса цен на сахар FAO в мае зафиксировалось на отметке 95,1 пункта.

Это на 6,6 пункта выше показателей апреля текущего года. Несмотря на текущее удорожание, общий индекс все еще остается на 13,1% ниже, чем был в мае прошлого года.

Почему растут ценники

Главной причиной удорожания стали опасения по поводу сокращения мирового предложения сахара в ближайшие месяцы. На рыночные настроения оказала существенное влияние статистика из Бразилии — ключевого региона выращивания сахарного тростника в мире.

Бразильские переработчики начали массово переориентировать мощности. Доля тростника, которая направляется непосредственно на производство сахара, заметно уменьшилась, поскольку заводы все больше фокусируются на выпуске более прибыльного этанола. Это усилило ожидание дефицита и подтолкнуло биржевые котировки вверх.

Однако аналитики FAO отмечают, что более масштабному подорожанию помешало увеличение объемов переработки сырья во второй половине апреля, что позволило краткосрочно нарастить производство сахара.

Дополнительным фактором давления на рынок остаются климатические риски. По оценкам FAO, неблагоприятные погодные условия и засуха могут значительно сократить производство сладкого продукта в этих азиатских странах уже в сезоне 2026/27.

Как следствие, глобальные объемы мирового экспорта могут упасть, что заложит почву для дальнейшего роста цен на энергоносители и продовольственное сырье.